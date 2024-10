Buchmesse, Mollicone: “Da Giuli intervento di alto profilo, comprensibile anche per opposizione”

Adnkronos

Francoforte, 15 ott. “Da Giuli intervento a Buchmesse di alto profilo ma – potremmo dire con una battuta – comprensibile anche dall’opposizione… Da sempre il pluralismo e il rispetto del dissenso fa parte della nostra cultura di sintesi. Siamo a fianco degli editori italiani, che rappresentano il quarto gruppo per dimensioni in Europa. Bella la citazione di Levi sul patrimonio culturale, inteso come unità inscindibile di paesaggio, storia e arte che, come ha detto il ministro, rappresenta l’autobiografia della nazione”. Così dichiara il Presidente della Commissione Editoria della Camera Federico Mollicone nel corso della Buchmesse a Francoforte.