Buchmesse, Urso: “In Italia impresa e scienza sono coniugate con cultura”

Roma, 17 set. “In Italia più che altrove la produzione, la storia, l’impresa, l’innovazione, la scienza, la tecnologia, sono coniugate con la cultura”. Così il ministro delle Imprese e del Made In Italy, Adolfo Urso, intervenendo nella sede del Mimit, alla presentazione del francobollo emesso per celebrare l’Italia Ospite d’Onore alla Buchmesse di Francoforte, dal 16 al 20 ottobre.

“Il piano filatelico, nel valorizzare le eccellenze italiane in una sorta di memoria collettiva che viene affermata anche attraverso eventi, è un’attività culturale”, ha aggiunto Urso. In questo senso, “è quindi inevitabile che per rappresentare questo francobollo ci sia il ministro della Cultura Giuli, così come è stato qui in altre occasione, nella presentazione di altre emissioni filateliche, il ministro Sangiuliano che lo ha preceduto e che ha svolto in questi 20 mesi un lavoro straordinario al Ministero della Cultura per valorizzare l’Italia con la sua grande capacità di produzione culturale oggi come ieri”.

