Business Care International Award Premia L’imprenditore Alfredo Romeo Durante La Settima Edizione Del Prestigioso Evento

Adnkronos

– Roma, 14 marzo 2025 – Si è tenuta ieri, giovedì 13 marzo, la settima edizione del prestigioso evento Business Care International Award presso la storica Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma. Il premio, che si è svolto alternativamente a Roma e a New York, nasce con l’obiettivo di riconoscere e premiare personalità, istituzioni e organizzazioni che hanno contribuito e contribuiscono a migliorare il mondo, promuovendo valori fondamentali come etica, innovazione, cultura e “buon business”.

Nel corso dell’evento Alfredo Romeo – imprenditore, Fondatore del Gruppo Romeo, ha ricevuto il Business Care Award, per la sua capacità di innovare e valorizzare i settori del Real Estate, dell’editoria e dell’ospitalità ideando e realizzando, tra l’altro, la sua straordinaria collection di hotels il Romeo Tange Napoli, il Romeo Hadid Roma e il Romeo Kuma Massa Lubrense che di recente è all’attenzione dei media internazionali.

“Desidero innanzitutto ringraziare per questo riconoscimento. È un onore essere considerati tra gli imprenditori che contribuiscono a diffondere un’immagine contemporanea dell’Italia nel mondo. Condivido i valori che guidano questa premiazione: innovazione, eccellenza e valorizzazione del territorio, ed è a questi che mi ispiro nel guidare la mia attività imprenditoriale.

Il mio percorso professionale è sempre stato guidato dalla volontà di non adattarmi a modelli tradizionali, ma di ricercare soluzioni innovative. Con Audacia e impegno mi sono dedicatoalla valorizzazione del territorio attraverso la gestione immobiliare, ed in particolare al property e al facility management. L’obiettivo è stato, e continua a essere, intercettare le evoluzioni del mercatoe innovare i modelli gestionali, ponendomi costantemente la domanda come migliorare. È proprio questa visione che mi ha spinto a investire nell’hotellerie, un settore che rappresenta la perfetta integrazione tra property e facility management. L’ospitalità di eccellenza non è solo un’attività economica, ma un motore di valorizzazione del territorio, un elemento distintivo che esprime il saper fare italiano e rafforza il nostro posizionamento a livello internazionale.”