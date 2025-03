BV Academy è il nuovo ed esclusivo progetto formativo in ambito digitale lanciato da Bruno Vettore

Adnkronos

10 marzo 2025.Punto di riferimento nel settore delle agenzie immobiliari in Italia, con una intensa carriera di oltre 40 anni, più di 1.000 compravendite concluse direttamente e ruoli di vertice in 6 aziende di assoluto rilievo, relatore in 1.200 corsi e seminari con oltre 60.000 partecipanti, Vettore ha deciso di concentrare e mettere a disposizione tutta la sua esperienza per supportare le agenzie immobiliari a raggiungere i loro obiettivi più ambiziosi.

Il progetto è riservato a Titolari d’Agenzia, Responsabili e aspiranti tali, si propone di risolvere i problemi strutturali che da troppo tempo bloccano la crescita delle agenzie: la poca efficacia nel processo di acquisizione di immobili e la difficoltà nel selezionare, gestire e motivare collaboratori qualificati.

“In un settore dove la sola competenza tecnica è ormai data per scontata, la vera chiave del successo risiede nella capacità di valorizzare la componente umana, sia nei rapporti con i clienti, sia nei confronti dei collaboratori”, dichiara Bruno Vettore. BV Academy, infatti, offre un percorso formativo esclusivo basato sul “PROTOCOLLO ALL IN”, un metodo collaudato che ha già aiutato decine di agenzie, portandole a risultati concreti, duraturi e sempre maggiori.

Il progetto viene illustrato attraverso un video formativo completamente gratuito.Bruno Vettore svela le strategie per superare i 7 problemi principali che frenano la crescita delle agenzie immobiliari: dalla corretta acquisizione di immobili alla gestione ottimale del processo di vendita, dalla gestione del tempo alla pianificazione del lavoro, dalla costruzione di relazioni durature all’efficace gestione di team produttivi, dal personal branding alla web reputation. Il progetto BV Academy, perfetto per chi desidera lavorare in modo intelligente e ottenere più risultati nel settore immobiliare, mira a creare un sistema in cui il titolare guida, mentre il team di collaboratori e l’assistente commerciale operano in sinergia, ponendosi importanti obiettivi e puntando ad un concreto aumento del fatturato. Ovviamente il raggiungimento degli obiettivi è strettamente correlato alle soggettive capacità professionali, commerciali ed imprenditoriali.

La promessa di BV Academy è chiara e trasparente: trasformare le agenzie immobiliari, permettendo loro di creare valore, ottenere margini elevati e vivere una vita professionale ricca di soddisfazioni. Il progetto si prepone come la soluzione definitiva per Titolari, Responsabili o aspiranti tali che intendono fare sul serio, a partire da un Check Up completo per la propria agenzia immobiliare, per poi passare a una fase formativa e consulenziale.