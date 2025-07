Byd: chiude un altro mese in crescita, in Italia a giugno +12,8% e quota all’1,7%

Adnkronos

Roma, 1 lug. – Byd conferma il suo percorso di espansione anche a giugno, raggiungendo in Italia l’1,7% di quota con una crescita del 12,8% rispetto al mese scorso. Nel nostro mercato il brand cinese ha messo a segno il mese scorso un totale di 2.535 immatricolazioni tra passenger car e veicoli commerciali leggeri, mentre nei primi sei mesi il totale è di 10.819 vetture immatricolate, grazie anche al contributo della nuova Dolphin Surf. In meno di due mesi dal lancio, la city car 100% elettrica ha già superato i 1.200 ordini in Italia.