C.N.E : il Presidente Nazionale Mary Modaffari promuove un tavolo tecnico con Associazioni datoriali e di imprese Europee per supportare l’internazionalizzazione delle PMI

Adnkronos

– Roma , 19/02/2025.La Confederazione Nazionale Esercenti ( C.N.E ) ha incontrato nei giorni scorsi i Presidenti di Associazioni datoriali e di imprese di vari Paesi Europei . L’ incontro ha avuto come obiettivo lo sviluppo di nuovi servizi per le imprese e la possibilità di svolgere meeting ed eventi fieristici nei paesi dell’ UE . Le Associazioni datoriali aderenti al tavolo tecnico organizzato dalla C.N.E sono propositive a diventare la voce rappresentativa ed efficace delle imprese europee , contribuendo alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile.

L’incontro si è svolto presso la sede C.N.E di Roma e ha visto i partecipanti confrontarsi sul tema della rappresentanza di interessi e sindacale e la fornitura di servizi che rispondano alle necessità delle imprese associate , al fine di promuovere la crescita economica, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà.

“È stato un incontro costruttivo, improntato alla conoscenza reciproca e alla condivisione degli obbiettivi del programma per le Associazioni datoriali presenti ed attive in Europa di cui molte di loro iscritte al registro trasparenza del Parlamento Europeo come anche la C.N.E – ha affermato la dott.ssa Mary Modaffari, Presidente Nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti – C.N.E ha deciso di costituire questo tavolo tecnico per collaborare con altre associazioni, sia Italiane che estere, per diffondere la cultura dell’imprenditorialità e ovviamente portare avanti un interesse primario che è la tutela del ” Made in Italy” anche all’ estero. Questo programma potrà certamente favorire lo sviluppo della cooperazione tra varie associazioni aiutando il mondo dell’impresa a crescere soprattutto in un periodo caratterizzato da grande instabilità come quello che stiamo vivendo”. – continua il Presidente Nazionale Modaffari.