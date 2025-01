Calcio: al via il 4 marzo il processo agli ultrà delle curve di Inter e Milan

Adnkronos

Milano, 17 gen. Si aprirà il 4 marzo prossimo, nell’aula bunker a pochi passi dal carcere di San Vittore, il processo abbreviato, davanti alla gup di Milano Rossana Mongiardo, dei vertici delle curve di San Siro, Marco Ferdico e Andrea Beretta (per la curva Nord) e Luca Lucci per la Sud (Milan), arrestati il 30 settembre scorso nell’inchiesta di polizia e Gdf, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra. Il processo a porte chiuse riguarderà in tutto 16 imputati.