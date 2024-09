Calcio: arresti curve Inter e Milan, in corso decine di perquisizioni e Daspo

Adnkronos

Milano, 30 set. Non solo 19 arresti (di cui tre ai domiciliari), l’inchiesta della procura di Milano che ha colpito i vertici delle curve di Inter e Milan vede impegnati polizia e Guardia di finanza in “decine di perquisizioni a carico di ulteriori indagati”. Inoltre, la Divisione anticrimine della Questura meneghina ha applicato a più persone “diversi divieti di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive ovvero ha comunque avviato la relativa procedura nei confronti di numerose altre persone” emerge in una nota della procura di Milano.

