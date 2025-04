Calcio: Beretta mandante omicidio Boiocchi, 50mila euro per profitti illeciti curva Nord (2)

Adnkronos

Beretta inizia a collaborare dopo l’omicidio di Antonio Bellocco – perché teme per la sua vita – e uccide Boiocchi perché ha paura di essere ucciso per primo. La contesa tra gli amici di curva è legata al merchandising della Curva Nord: Boiocchi chiede a Beretta di vedere i conti dell’associazione We are Milano sospettando che la divisione non sia equa, così Beretta si sente ‘tradito’ e mette a punto il piano dietro il pagamento di 50mila euro.

Chiari i ruoli nel delitto. Beretta e l’intermediario Mauro Antonio Nepi (indagato) – “si è rivolto a Beretta dicendo che poteva risolvere il problema” spiega la pm Dolci – sono ritenuti i mandanti dell’omicidio per la cui organizzazione ed esecuzione Beretta ha corrisposto la somma di 50.000 euro a Nepi, “che poi li ha consegnati a Marco Ferdico” che li ha divisi con gli altri. Marco e Gianfranco Ferdico sono ritenuti gli “organizzatori dell’omicidio, procurando le basi logistiche, i mezzi di trasporto (il furgone usato per nascondere lo scooter poi usato dagli esecutori, ndr), i cellulari criptati attraverso cui tenersi in contatto con gli altri nonché l’arma (una pisola, ndr) usata per il delitto”, due i cinque proiettili andati a seguo contro Boiocchi.