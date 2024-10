Calcio: Beretta, ‘salvo per una soffiata, hanno provato a uccidermi più volte’

Adnkronos

Milano, 3 ott. Andrea Beretta, l’ex capo della curva Nord colpito dall’ordinanza di custodia cautelare per l’indagine sul tifo organizzato e già detenuto a San Vittore per l’omicidio di Antonio Bellocco, “è riuscito più volte a sventare il progetto omicidiario grazie alle rivelazioni ricevute dalla persona incaricata a tirarlo in trappola, verosimilmente con un sonnifero, e condurlo in un luogo idoneo a perfezionare la sua esecuzione: qui sarebbe stato colpito con arma da fuoco e sotterrato”. E’ uno dei dettagli che emerge da una delle integrazioni che i pm di Milano Sara Ombra e Paolo Storari hanno inoltrato al gip Domenico Santoro per chiedere gli arresti.

Un’esecuzione sventata che sarebbe stata legata alla volontà di estrometterlo dal business del merchandising e che appare verosimile se si tiene conto che lo scorso 23 luglio ci sarebbe stato un incontro minatorio all’interno dell’abitazione di Bellocco.