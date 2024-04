Calcio: Corona davanti al giudice l’8 novembre per difendersi da accusa diffamazione

Adnkronos

Milano, 20 mar. Fabrizio Corona dovrà comparire il prossimo 8 novembre davanti al giudice monocratico di Milano per rispondere di diffamazione a mezzo stampa. L’uomo che nell’autunno scorso ha dettato, su social e con ospitate in tv, i tempi di presunte rivelazioni sull’indagine torinese legata al mondo del calcio è stato denunciato dal laziale Nicolò Casale, dell’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, terzino polacco della squadra giallorossa, tirati in ballo nella vicenda.

Lo scorso febbraio il procuratore capo Marcello Viola, l’aggiunta Letizia Mannella e il pm Pasquale Addesso avevano firmato la richiesta di chiusura indagine e citazione diretta a giudizio nei confronti di Corona, di Antonio Ricci e Valerio Staffelli, rispettivamente direttore e inviato di Striscia la notizia, e Luca Arnau allora direttore di Dillinger News.