Calcio: gip, ‘da ex vertici curva Nord metodo mafioso, pizzo per tranquillità stadio’

Adnkronos

Milano, 5 mag. C’è anche la gestione dei parcheggi dello Stadio Meazza tra gli episodi estorsivi contestati nella nuova misura che ha portato a una nuova ordinanza per sette indagati – Berto Bellocco, Francesco Intagliata, Filippo Monardo, Giuseppe Orecchio, Mauro Russo, Davide Scarfone, Domenico Sità e Carmelo Montalto – in uno dei filoni dell’inchiesta della Dda di Milano nota come ‘Doppia curva’.

In particolare nel ricostruire i rapporti del tifo organizzato nerazzurro si analizza il passaggio di denaro – 4mila euro mensili – considerati “una sorta di obolo che veniva versato agli apicali esponenti della Curva Nord” dall’imprenditore Gherardo Zaccagni. Un contributo, “quale corrispettivo della tranquillità” nella gestione dei parcheggi contro “la capacità intimidatrice intrinseca al mondo della Curva Nord, incarnata dai suoi due apicali esponenti, Vittorio Boiocchi e Andrea Beretta”, il primo deceduto in un agguato e il secondo diventato collaboratore di giustizia dopo l’arresto nel primo filone di questa indagine.

“Va, però, rilevato – scrive il giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro – che la tranquillità era anelata dallo Zaccagni anche rispetto alle pretese della criminalità organizzata: anche questo è dato che emerge, a piene mani, dalle conversazioni intercettate”. Nell’ordinanza di custodia cautelare “si registravano i tentativi di esponenti della ‘ndrangheta di impossessarsi del controllo della Curva Nord e della stessa Curva Sud (quella, per intendersi, del Milan). Sotto questo versante, la copertura e l’ombrello protettivo di Zaccagni erano rappresentati dalla stessa presenza (non del tutto ufficiale e non sempre palese, in ragione dei suoi precedenti penali) di Giuseppe Caminiti nell’organigramma della società dell’imprenditore”.

La somma dei due interessi, quello di Caminiti a conservare la sua fonte di introiti e quello di Zaccagni “a valersi della tutela di un soggetto con precedenti, perfettamente inserito in contesti di ‘ndrangheta, dei quali palesava perfetta conoscenza e con i quali si muoveva abilmente, costituisce l’humus che permette, per un verso, all’imprenditore di far prosperare anche questo settore della sua attività e, per altro verso, di tacitare altra pretesa esterna” si legge nella misura cautelare eseguita oggi da Polizia e Guardia di finanza.

Caminiti è “essenziale” all’imprenditore non solo per avergli consentito di acquisire i parcheggi dello stadio, ma anche per “una tranquilla gestione del servizio in cambio di quello che appare quasi un costo d’azienda, una sorta di tassa per la tranquillità versata a Boiocchi e Beretta” – uomini con una carica “intimidatrice” – a partire dal 2018.