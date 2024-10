Calcio: gip Milano, ‘Inter in situazione di sudditanza con esponenti curva Nord’**

Adnkronos

Milano, 30 set. Le indagini sul mondo delle curve milanesi “hanno evidenziato che la società interista si trova in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo”, cioè a denti stretti. Le conversazioni e le attività di indagine, che hanno portato a eseguire 19 arresti, “concernono gli anni 2019 e 2020, ma la situazione, ad oggi, non è per nulla mutata (se non peggiorata) come attestato dalle attività investigative” svolte fino al 2023. E’ quanto emerge nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Milano Domenico Santoro.