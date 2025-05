Calcio: in ordinanza si fa nome di Zanetti, gip ‘rapporto tra Bellocco e Inter’

Adnkronos

Milano, 5 mag. Nella nuova ordinanza di custodia cautelare che ha portato a sette arresti per usura ed estorsione in un filone dell’inchiesta ‘Doppia curva’ a Milano emerge una conversazione tra Antonio Bellocco e Davide Scarfone, intercettata dalla Squadra Mobile il 14 novembre 2023, in cui si fa riferimento a un evento organizzato da quest’ultimo a cui doveva essere invitato Javier Zanetti (estraneo all’inchiesta, ndr), vicepresidente dell’Inter, tramite Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord e ora collaboratore di giustizia. Un evento che si tiene tre giorni dopo e che avrebbe visto l’effettiva partecipazione dell’ex capitano nerazzurro.

Intercettato, Bellocco – rampollo della famiglia di Rosarno ucciso proprio da Beretta in un agguato nel settembre scorso a Cernusco sul Naviglio – “rivelava di aver ricevuto un messaggio da Zanetti alla fine dell’evento e di voler andare a mangiare presso il suo ristorante, dicendo ‘Mi ha mandato un messaggio (Javier Zanetti, ndr): spero che il ragazzo sia stato contento…emmh tutte cose…dopo andiamo a mangiare, andiamo a mangiare da lui (Zanetti, ndr) un giorno di questi”.