Calcio: inchiesta curve, attesa nel pomeriggio testimonianza Zanetti

Adnkronos

Milano, 10 ott. E’ attesa nel pomeriggio, non in questura e lontano da occhi indiscreti, l’audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter tirato in ballo in alcune intercettazioni dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha azzerato i direttive della tifoseria nerazzurra per presunte infiltrazioni criminali. Zanetti, non indagato, sarà sentito come testimone su due questioni: i biglietti per la finale di Champions e la presunta ‘soffiata’ a favore della curva Nord.