Calcio: inchiesta curve, calciatore rossonero Calabria sentito come testimone

Milano, 15 ott. Davide Calabria, calciatore del Milan, è stato sentito dalla squadra Mobile di Milano, come testimone, nell’ambito dell’inchiesta della procura che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan per presunte infiltrazioni criminali. In particolare, al capitano rossonero viene contestato un incontro, in un bar di Cologno Monzese, con il capo ultrà Luca Lucci, tra gli arrestati dell’indagine ribattezzata ‘Doppia curva’. Un faccia a faccia, avvenuto l’8 febbraio del 2023, di cui gli agenti della questura hanno chiesto spiegazioni a Calabria, non indagato.

