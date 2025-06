Calcio: inchiesta curve, condanne per fratello Lucci, Rosiello e Bonissi (2)

Adnkronos

Ad accogliere la sentenza, letta a porte chiuse dato che il rito è abbreviato, una trentina di tifosi rossoneri che, fin dalle 14.30 (orario d’inizio dell’udienza) hanno atteso nel corridoio del terzo piano del Palazzo di Giustizia. Il difensore degli imputati, l’avvocato Iacopo Cappetta, ha annunciato il ricorso contro la sentenza.

Solo due giorni fa è arrivata la prima sentenza dell’altro filo dell’inchiesta della procura e della Questura che ha visto le condanne di 10 anni per Luca Lucci, capo della curva Sud milanista, e per Andrea Beretta, ex capo della curva Nord interista e ora collaboratore di giustizia.

