Calcio: inchiesta curve, in corso testimonianza Zanetti

Adnkronos

Milano, 10 ott. E’ in corso, in un luogo su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo, l’audizione di Javier Zanetti, il vicepresidente dell’Inter tirato in ballo in alcune intercettazioni dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che ha azzerato i direttive della tifoseria nerazzurra per presunte infiltrazioni criminali. Zanetti, non indagato, viene sentito come testimone su due questioni: i biglietti per la finale di Champions e la presunta ‘soffiata’ a favore della curva Nord.