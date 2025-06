Calcio: inchiesta curve, risarcimenti per Lega Serie A e Milan

Adnkronos

Milano, 19 giu. Concesse le provvisionali per la Lega Serie A e il Milan, parte civili nel secondo filone dell’inchiesta ‘Doppia curva’ che oggi ha portato a tre condanne nei confronti di Francesco Lucci (fratello di Luca ex capo ultrà del Milan), di Christian Rosiello ex guardia del corpo del rapper Fedez (estraneo ai fatti) e Riccardo Bonissi. I risarcimenti saranno stabiliti in sede civile, nel frattempo la corte ha stabilito una provvisionale di 40mila euro per il club rossonero, rappresentato dall’avvocato Enrico De Castiglione, e di 20mila per la Lega Serie A rappresentata dall’avvocato Salvatore Pino.