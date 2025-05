Calcio: inchiesta ‘Doppia curva’, tra arrestati anche ex socio di Maldini e Vieri

Adnkronos

Milano, 5 mag. Tra gli arrestati nel nuovo filone dell’inchiesta milanese ‘Doppia curva’ figura anche Mauro Russo, ai domiciliari, ex socio dell’ex difensore milanista Paolo Maldini e dell’ex attaccante nerazzurro Christian Vieri, entrambi estranei alle indagini. A Russo, nome già emerso come perquisito nelle indagini, viene contestato di aver estorto 4mila euro al mese all’imprenditore Gherardo Zaccagni, l’ex re dei parcheggi di San Siro, per una presunta estorsione di circa 60mila euro.

Nella misura firmata dal gip Domenico Santoro per le esigenze cautelari si sottolinea come Russo sia coinvolto in più attività connesse al mondo degli stadi: “si pensi, a titolo esemplificativo, alla vicenda relativa alla tentata acquisizione dei parcheggi dello Stadio San Nicola di Bari, nella quale Russo appare essere stato incaricato di conseguire il placet delle famiglie malavitose del posto”.