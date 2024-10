Calcio: inchiesta svela interesse su droga, ‘Bellocco apicale nel narcotraffico’

Adnkronos

Milano, 4 ott. L’indagine della procura di Milano sulle due curve di Milan e Inter svela non solo i legami tra Antonio Bellocco, rampollo dell’omonimo clan calabrese e “a pieno titolo” nel direttivo della curva Nord e il capo del tifo organizzato rossonero Luca Lucci “a sua volta legato a Antonio Rosario Trimboli e Rosario Calabria, entrambi aderenti alla famiglia Papalia-Carciuto” ma anche l’interesse di alcuni degli arrestati nella gestione di affari legati allo spaccio.

In particolare, dalle intercettazioni relative al cellulare di Bellocco vengono documentati “contatti e incontri che appaiono essere prodromici a movimentazioni di partite di droga”, come quello avvenuto il 3 settembre del 2023 tra Bellocco (ucciso lo scorso 4 settembre, ndr), Marco Ferdico (uno dei capi della curva dell’Inter, arrestato) e una terza persona.