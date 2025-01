Calcio: Inter e Milan si costituiranno parte civile nei processi contro capi ultrà

Adnkronos

Milano, 30 gen. Inter e Milan sono pronte a costituirsi parte civile nei processi, uno in immediato e l’atro con rito abbreviato, che riguardano l’inchiesta ‘Doppia curva’ sui presunti affari illeciti del tifo organizzato. L’indagine, coordinata dai pm di Milano Paolo Storari e Sara Ombra, portò lo scorso settembre all’arresto, tra gli altri, di Marco Ferdico e Andrea Beretta per la Nord, e Luca Lucci per la curva rossonera. Da fonti giudiziarie emerge che i due club calcistici sono intenzionati a presentare la richiesta di costituzione come parti civili per chiedere i danni.

