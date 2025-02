Calcio: Milan e Lega Serie A parti civili per tutelare immagine e appeal sport

Adnkronos

Milano, 20 feb. Tutelare l’immagine e l’appeal del calcio e rimarcare il valore della legalità nello sport. Sono questi i motivi per cui la società Milan, rappresentata dall’avvocato Enrico de Castiglione, e la Lega Serie A hanno chiesto di costituirsi parte civile nel primo processo milanese che vede alla sbarra alcuni ultrà rossoneri protagonisti dell’inchiesta ‘Doppia curva’.

“La Lega Calcio è chiamata a tutelare la propria immagine ed essendo il soggetto che ha il compito di tutelare i diritti tv è evidente che questi episodi impattano sull’appeal” dello spettacolo sportivo spiega il legale Matias Manco che insieme al collega Salvatore Pino rappresenta la Lega Serie A. “La richiesta di costituzione di parte civile è un segnale he vogliamo dare” conclude l’avvocato.