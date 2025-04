Calcio: omicidio Boiocchi, quattro arrestati non rispondono a gip Milano

Adnkronos

Milano, 14 apr. Sono rimasti in silenzio i quattro arrestati che sono comparsi stamane davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Cardamone per rispondere dell’omicidio di Vittorio Boiocchi, il capo ultrà dell’Inter, ucciso il 29 ottobre 2022 fuori dalla sua abitazione a Milano. Un delitto voluto da Andrea Beretta, ora collaboratore di giustizia, e commissionato per 50mila euro per ‘risolvere’ i dissidi per la spartizione dei profitti illeciti della Curva Nord.