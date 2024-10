Calcio: pm, ‘movente tentato omicidio Anghinelli è in scontro per controllo curva Sud’

Adnkronos

Milano, 17 ott. “Il movente del tentato omicidio va cercato in uno scontro per il controllo della curva Sud tra Vottari e Lucci”. Lo sostiene la procura di Milano – sostituto procuratore Leonardo Lesti e pm Sara Ombra e Paolo Storari – nel provvedimento con cui è stato disposto il fermo di Daniele Cataldo, uomo di fiducia del capo ultrà rossonero Luca Lucci, per il tentato omicidio, avvenuto il 12 aprile del 2019 in via Cadore, del compagno di tifoseria Enzo Anghinelli.