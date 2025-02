Calcio: procura chiude indagine per 19, tra indagati consigliere Palmeri

Adnkronos

Milano, 3 feb. Chiusura indagine per undici persone e otto società, accusati a vario titolo di più reati, indagati in uno dei filoni dell’inchiesta sui presunti affari illeciti delle curve di Milan e Inter. L’atto firmato dalla procura di Milano riguarda, oltre i capi delle tifoserie Andrea Beretta e Luca Lucci, anche Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo, accusato di corruzione tra privati per i suoi rapporti con un imprenditore Gherardo Zaccagni interessato a garantirsi l’aggiudicazione dell’appalto per i parcheggi di San Siro.

In particolare, nell’avviso di conclusione delle indagini si sottolinea come Palmeri – quale membro del consiglio direttivo della M-I Stadio, società concessionaria per la gestione e l’uso dello Stadio Meazza, fosse il destinatario del quadro ”Duomo, Milano’ dell’artista cinese Liu Bolin’, valore 10mila euro.