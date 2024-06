Calcio: procura Milano apre fascicolo su esposto tifosi Juventus contro Inter

Adnkronos

Milano, 11 giu. La procura di Milano ha aperto un fascicolo, modello 45 (atti non costituenti notizie di reato), dopo aver ricevuto l’esposto della fondazione Jdentità Bianconera che, dopo essersi rivolta alla giustizia sportiva e alla Covisoc, ha deciso di rivolgersi anche alla giustizia ordinaria. La contestazione mossa dagli avvocati è che l’Inter non avesse i requisiti necessari per l’iscrizione allo scorso campionato e in particolare mancassero le garanzie a supporto della “continuità aziendale”. E il ‘passaggio di mano’ della società, secondo quanto contestato dalla fondazione, dimostrerebbero in maniera ancora più evidente queste presunte criticità. Il fascicolo è stato assegnato ai pm Giovanni Polizzi, Pasquale Addesso e Roberta Amadeo.

Non sono ancora arrivati, invece, sul tavolo del procuratore capo Marcello Viol gli atti stralciati dalla procura di Roma che ha chiuso le indagini sul caso plusvalenze a carico degli ex vertici della società giallorossa. I magistrati capitolini hanno aperto un filone per presunte false comunicazioni sociali sulle operazioni di mercato del 2018 tra Inter e Roma sui calciatori Radja Nainggolan, Davide Santon e Nicolò Zaniolo, con trasmissione degli atti per competenza territoriale nel capoluogo lombardo.