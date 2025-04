Calcio: Tribunale Milano, sì ad abbreviato per tre ultrà rossoneri, sentenza 17 giugno

Adnkronos

Milano, 29 apr. Il Tribunale di Milano ha concesso l’abbreviato per Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere aggravata da armi e da un elevato numero di persone finalizzata a estorsioni e pestaggi.

Un sì – dopo il cambio del capo di imputazione – considerata la “specificità del caso in esame, ritenuta la particolare pregnanza” e anche l’esigenza di garantire un processo rapido per i tre detenuti, oggi assenti al terzo piano del Palazzo di giustizia, indagati in uno dei filoni dell’inchiesta ‘Doppia curva’.