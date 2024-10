Calcio: ultrà interista passa da domiciliari a obbligo di dimora

Adnkronos

Milano, 7 ott. Il gip di Milano Domenico Santoro, nonostante il parere contrario della procura, ha attenuato la misura per Cristian Ferrario, ritenuto il prestanome del capo della Nord Andrea Beretta e tra gli arrestati nell’indagine che ha azzerato i vertici delle curve milanesi per sospette infiltrazioni criminali. L’ultrà nerazzurro, difeso dall’avvocato Mirko Perlino, passa dai domiciliari all’obbligo di dimora dopo aver ammesso le proprie responsabilità e visto che il negozio gestito da Beretta è chiuso. Per il giudice, le dichiarazioni rese “consentono di apprezzare un percorso di rivisitazione rispetto all’apporto offerto al disegno criminoso dei co-indagati e di consapevolizzazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA