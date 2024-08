Calderone: “Le imprese hanno fiducia e investono sul lavoro stabile”

Adnkronos

Roma, 8 ago. (Labitalia) – “Le imprese hanno fiducia e decidono di investire sul lavoro. E sul lavoro stabile. E’ un trend positivo che stiamo accompagnando in molti modi. I dati ci aiutano a comprendere un fenomeno complesso e darci indicazioni sulle aree di intervento. Per esempio, il Bollettino Excelsior sottolinea che nel prossimo trimestre le maggiori opportunità d’impiego saranno nei servizi alle imprese, alle persone, nell’industria manifatturiera e nelle aziende di servizio pubblico. Che un terzo delle figure cercate per il mese di agosto è sotto i 29 anni. Ma anche che la metà delle figure professionali sono difficili da assumere”. A dirlo il ministro del Lavoro e Politiche sociali Marina Elvira Calderone. “Orientamento, formazione, aggiornamento delle competenze lungo tutto l’arco della vita professionale dei lavoratori – sottolinea – lo chiedono le imprese ed è essenziale anche per cogliere le opportunità legate alle transizioni in corso, a partire da quella digitale. La formazione è essenziale per risolvere un problema evidente di competenze. Un problema che è avvertito in tutte le economie avanzate, tanto che proprio le competenze saranno tra i temi cardine del G7 Lavoro di Cagliari, dall’11 al 13 settembre prossimi, insieme al confronto sugli impatti di intelligenza artificiali e cambiamenti demografici sul mondo del lavoro”.

