Callini (I Municipio): “Intitolazione strada a Maria Lisa Cinciari Rodano”

Adnkronos

Roma, 22 nov. “Sono veramente contenta che la Giunta Capitolina, al termine del lavoro svolto dalla Commissione Consultiva di Toponomastica, abbia approvato la deliberazione con la quale autorizza l’intitolazione a Marisa Cinciari Rodano di un viale all’interno del Parco della Resistenza dell’8 Settembre nel quartiere di San Saba”. Lo dichiara Giulia Callini, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Municipio I Roma Centro e prima firmataria dell’atto che chiedeva l’intitolazione di un luogo pubblico alla Rodano.