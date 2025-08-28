Campania: Graziano (Pd), ‘mobilitazione contro chiusura punti nascita, deroga atto dovuto’

Adnkronos

Roma, 28 ago. “In Campania prosegue la mobilitazione contro la chiusura dei punti nascita di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri. Tre presìdi che registrano meno dei 500 parti annui fissati dall’Accordo Stato-Regioni del 2010, ma che si trovano in territori classificati come disagiati, con distanze spesso superiori ai 50 km dagli ospedali più vicini. Non è una questione di numeri o di bilanci: è una questione di diritti costituzionali. In territori così fragili la deroga è un atto dovuto”. Lo scrive sui social il deputato campano del Pd Stefano Graziano.