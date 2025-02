Capital.com amplia la collaborazione con LSEG per fornire notizie, dati e analisi essenziali per consentire ai clienti di prendere decisioni di trading basate su informazioni concrete

Adnkronos

L’integrazione dell’analisi del sentiment basata sull’IA e dei feed di notizie di LSEG Data & Analytics aiuterà i trader a reagire rapidamente e con autorevolezza

LONDRA, 14 febbraio 2025 PRNewswire/ — Capital.com, la piattaforma di trading globale in forte crescita e gruppo fintech i cui volumi di trading hanno superato 1,7 trilioni di dollari nel 2024, ha annunciato oggi un’espansione della sua collaborazione con LSEG.

Capital.com, che serve oltre 750.000 trader in tutto il mondo e gestisce un volume di scambi pari a 147 miliardi di dollari ogni mese, integrerà i feed di notizie, dati e sentiment psicologici di mercato in tempo reale di LSEG per aiutare i clienti a prendere decisioni di trading tempestive e basate su informazioni concrete. L’accordo fa seguito ai precedenti successi ottenuti sfruttando le soluzioni LSEG per offrire ai clienti gli strumenti e il supporto di cui hanno bisogno per prendere decisioni di trading rapide e sicure.

In base all’accordo, un’ampia gamma di prodotti di analisi e notizie, tra cui quelli dell’agenzia di stampa globale Reuters, sarà resa disponibile ai clienti di Capital.com che negoziano derivati su oltre 3.000 mercati in diverse classi di attività – azioni, materie prime, indici, FX e criptovalute* (queste ultime non disponibili per i clienti nel Regno Unito*). LSEG Data & Analytics è uno dei maggiori fornitori al mondo di dati e notizie finanziarie in grado di influenzare il mercato, al servizio di oltre 40.000 istituti in oltre 150 paesi.

Christoforos Soutzis, Amministratore delegato di Capital.com Europe, ha così commentato la collaborazione:

“La nostra collaborazione strategica con LSEG segna un impegno continuo nel collaborare con le migliori organizzazioni per supportare i nostri clienti. Sappiamo quanto questi apprezzino la velocità e l’efficienza della nostra piattaforma e questa partnership ci consente di migliorare ulteriormente queste qualità. Integrando le potenti funzionalità di dati e analisi di LSEG direttamente nella nostra piattaforma di trading, i clienti possono accedere a una gamma completa di notizie e analisi in grado di influenzare il mercato in modo rapido e semplice, consentendo loro di prendere decisioni basate su informazioni concrete più velocemente che mai”.

Aggiunge Stuart Brown, responsabile del gruppo Data & Feeds presso LSEG:

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di ampliare la nostra partnership con Capital.com, un broker leader che privilegia il digitale. Integrando i nostri set di dati completi e attendibili con i loro canali digitali incentrati sul cliente attraverso i nostri servizi tecnologici avanzati basati sul cloud, consentiamo agli utenti di monitorare efficacemente i mercati, generare idee su misura per la loro tolleranza al rischio e i loro valori personali e ottenere performance migliori dal loro portafoglio. Insieme, ci impegniamo a promuovere l’innovazione e a offrire un valore eccezionale alla comunità degli investitori”.

Nell’ambito della collaborazione ampliata con LSEG, i clienti potranno accedere a:

• Report completi sulle azioni, feed di notizie sul mercato azionario e avvisi: i trader di Capital.com riceveranno informazioni aggiornate in tempo reale sui mercati azionari globali, che possono influire sui movimenti del mercato. Possono inoltre accedere ai dati fondamentali e sulla proprietà aziendale per comprendere più a fondo le aziende in cui potrebbero voler fare trading o investire.

• Notizie dell’ultimo minuto e feed di notizie principali: i trader riceveranno una copertura globale delle ultime notizie, tra cui quelle di Breakingviews e Reuters, e potranno così reagire rapidamente ai nuovi eventi in corso.

• Metriche ESG: i trader possono accedere direttamente ai punteggi ESG e ai dati finanziari in tempo reale per prendere più facilmente decisioni di investimento e di trading sostenibili.

• Sentimento della psicologia del mercato: i trader avranno accesso a informazioni esclusive, nonché ad analisi del sentiment basate sull’IA in diverse aree geografiche e mercati chiave come materie prime e criptovalute (queste ultime non sono disponibili per i clienti nel Regno Unito).

• Calendari degli eventi: i trader possono pianificare facilmente in anticipo grazie all’elenco completo dei principali eventi economici e aziendali globali fornito da LSEG.

Per supportare i trader nelle loro decisioni, Capital.com mette a disposizione un ampio archivio di informazioni, approfondimenti e analisi. La società ha stretto accordi strategici con una serie di fornitori leader, tra cui TradingView e Newsquawk, mettendo in grado i clienti di accedere a notizie dell’ultima ora di livello istituzionale e a strumenti grafici avanzati per una migliore esperienza di trading. La piattaforma Capital.com ospita anche un sito demo, feed di notizie regolari e offre ai clienti una vasta raccolta di contenuti finanziari disponibili sul suo sito web e tramite la sua app di apprendimento gratuita, Investmate.

Le funzionalità dell’integrazione del prodotto LSEG saranno implementate gradualmente nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni su capital.com visitare www.capital.com

Informazioni su LSEG

LSEG (London Stock Exchange Group) è un fornitore leader di dati e infrastrutture per i mercati finanziari a livello mondiale, che svolge un ruolo fondamentale a livello sociale ed economico nel sistema finanziario mondiale. Grazie al nostro approccio aperto, alla nostra competenza consolidata e alla nostra presenza globale, rendiamo possibile la crescita sostenibile e la stabilità dei nostri clienti e delle loro comunità. Siamo partner dedicati con una vasta esperienza, una conoscenza approfondita e una presenza mondiale nei settori dei dati e dell’analisi, degli indici, della formazione di capitale, dell’esecuzione delle negoziazioni, della compensazione e della gestione del rischio in molteplici classi di attività. LSEG ha sede nel Regno Unito, con importanti attività in 70 paesi nelle regioni EMEA, Nord America, America Latina e Asia-Pacifico. Diamo lavoro a 23.000 persone in tutto il mondo, più della metà delle quali si trova nella regione Asia-Pacifico. Il simbolo del titolo LSEG è LSEG.

Informazioni su Capital.com

Capital.com è una società fintech in rapida crescita che consente alle persone di partecipare ai mercati finanziari attraverso piattaforme di trading online semplici e innovative. Lanciata nel 2016, la sua piattaforma intuitiva e pluripremiata, disponibile su web e app, consente agli investitori di negoziare su migliaia di mercati di fama mondiale. Per aiutare gli investitori a fare trading in tutta sicurezza, la piattaforma è dotata di solidi controlli di gestione del rischio, prezzi trasparenti e ampi contenuti formativi per supportare i clienti nel loro percorso di trading.

Capital.com è una delle piattaforme di trading in più rapida crescita, con volumi di trading dei clienti che superano 1 trilione di dollari. Nel 2024 è stata riconosciuta come la piattaforma tecnologica in più rapida crescita in Medio Oriente e a Cipro per il terzo anno consecutivo dal programma Fast 50 di Deloitte Technology.

Capital.com dispone di una rete globale con uffici nei principali centri commerciali e finanziari, tra cui Londra, Dubai, Varsavia, Nassau, Sofia, Limassol e Melbourne. Capital Com (UK) Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA) con numero di registrazione 793714. Capital Com SV Investments Limited è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), con numero di licenza 319/17. Capital Com Australia Pty Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC) con il numero AFSL 513393. Capital Com Online Investments Ltd è una società registrata nel Commonwealth delle Bahamas e autorizzata a svolgere attività sui titoli dalla Securities Commission delle Bahamas con numero di licenza SIA-F245. Capital Com Mena Securities Trading LLC è autorizzata e regolamentata dalla Securities and Commodities Authority (SCA), con numero di licenza 20200000176.

Per saperne di più visitare: www.capital.com

