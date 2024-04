Caporalato: Fumarola (Filctem), ‘troppi appalti e norme labili favoriscono illegalità nella moda’

Adnkronos

Milano, 6 apr. L’eccessiva esternalizzazione e una legge sul Made in Italy dai confini troppo ‘labili’ pesano sulle produzioni italiane, rischiando di favorire situazioni di illegalità che possono sfociare nello sfruttamento dei lavoratori e nel mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. C’è tutto questo, come spiega all’Adnkronos Giordano Fumarola, segretario generale della Filctem Cgil, dietro i recenti fatti di cronaca che vedono grandi marchi della moda finire sotto alla lente della magistratura per possibili irregolarità sulle produzioni.

L’ultima inchiesta a finire sul tavolo dei pm di Milano Paolo Storari e Luisa Baima Bollone, riguarda la Giorgio Armani operations spa, coinvolta in un caso di un presunto sfruttamento del lavoro attraverso l’utilizzo, negli appalti per la produzione, di opifici abusivi e il ricorso a manodopera cinese in nero. “Il problema -afferma Fumarola- è l’eccessivo appalto che le produzioni hanno; la questione nasce quando in un opificio vengono trovati oggetti griffati; si scopre che questo stesso opificio è un appaltatore di un altro opificio, che appalta direttamente dalla griffe e molto spesso l’appaltante non conosce il percorso che fanno queste produzioni. Succede quindi che magari le griffe appaltano a società perfettamente in regola, che a loro volta appaltano ad altre società e a volte, nello step finale, si finisce con laboratori irregolari”.