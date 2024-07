Carburanti: Staffetta, i prezzi salgono ancora

Adnkronos

Roma, 5 lug. Tornano a salire le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per Q8 registriamo un rialzo di due centesimi al litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,871 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,879, pompe bianche 1,855), diesel self service a 1,754 euro/litro (+3, compagnie 1,762, pompe bianche 1,737). Benzina servito a 2,012 euro/litro (+2, compagnie 2,056, pompe bianche 1,923), diesel servito a 1,896 euro/litro (+3, compagnie 1,941, pompe bianche 1,806). Gpl servito a 0,710 euro/litro (+1, compagnie 0,721, pompe bianche 0,698), metano servito a 1,331 euro/kg (+1, compagnie 1,347, pompe bianche 1,318), Gnl 1,228 euro/kg (+8, compagnie 1,232 euro/kg, pompe bianche 1,226 euro/kg).