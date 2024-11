Cardo AI annuncia un finanziamento di Serie A da $15M guidato da Blackstone e Fintop Capital e cresce negli Stati Uniti

Adnkronos

MILANO, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ — Cardo Al, società specializzata nello sviluppo di tecnologie avanzate per la finanza strutturata ha concluso un round di finanziamento di Serie A da $15M, guidato dal leader mondiale negli investimenti alternativi Blackstone e da Fintop Capital con il supporto di larga parte degli attuali investitori.

Nonostante le stime indichino un valore globale di mercato pari a 40mila miliardi di dollari in asset under management, il settore della finanza strutturata e del private credit è in ritardo rispetto ai mercati pubblici in termini di infrastruttura ed efficienza. Sistemi obsoleti, processi manuali e dati frammentati rallentano gli operatori, mentre il mercato si espande con strategie di investimento sempre più complesse. Grazie alla sua tecnologia che combina un potente data engine, algoritmi di intelligenza artificiale predittiva e software avanzato per la gestione dei processi operativi, Cardo AI si distingue per il suo ruolo di primo piano nella modernizzazione del settore, con l’obiettivo di massimizzarne l’efficienza e abilitarne la crescita.

Fondata nel 2018, Cardo AI ha rapidamente consolidato la sua presenza in Europa e nel Regno Unito con il supporto di Fasanara Capital, per poi fare il suo ingresso nel mercato americano all’inizio di quest’anno. Negli Stati Uniti ha già avviato collaborazioni di rilievo integrando alcuni tra i più sofisticati investitori del Paese. Oltre a guidare il round di finanziamento, Blackstone ha iniziato a utilizzare la tecnologia di Cardo AI per ottimizzare la gestione delle proprie operazioni di asset-based finance e direct lending.

Cardo AI è la prima piattaforma del suo genere capace di gestire l’intero mercato del credito illiquido con un approccio multi-strategia, offrendo soluzioni specifiche per la gestione delle cartolarizzazioni private, del credito strutturato, del direct lending, dei CLO (Collateralized Loan Obligation) e altre. Gli asset manager e gli investitori si affidano a Cardo AI per monitorare i portafogli in tempo reale, migliorare il processo decisionale e scalare più velocemente. Le banche e gli emittenti utilizzano la piattaforma per incrementare la raccolta di finanza, attrarre nuovi investitori e ottimizzare i processi operativi e di reportistica. Infine, Cardo AI aiuta anche i credit servicer ad automatizzare i processi operativi e ridurre i costi.

Ad oggi, la piattaforma di Cardo AI gestisce oltre $40 miliardi di asset supportata da un team globale di 120 talenti con sedi a New York, Londra, Milano, Tirana e Pristina. Nel suo percorso di crescita, la società è stata accelerata da Zest che ha fornito supporto nella strategia di go to market e Banca Valsabbina, che ha collaborato nella definizione della value proposition con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione.

Altin Kadareja, Co-Founder and CEO di Cardo AI, ha commentato: “L’espansione nel mercato americano, con il supporto di Blackstone, una delle istituzioni finanziarie più prestigiose al mondo, testimonia la nostra capacità di offrire soluzioni tecnologiche di impatto nel settore della finanza strutturata. Siamo certi che la nostra piattaforma giocherà un ruolo cruciale nel futuro del mercato. Insieme ai nostri investitori, siamo entusiasti di scrivere un nuovo capitolo nella storia di Cardo AI.”

John Stecher, Chief Technology Officer di Blackstone, ha dichiarato: “In Blackstone, abbiamo assistito direttamente alla rapida crescita della finanza alternativa. Per tenere il passo con questa evoluzione, il settore deve superare i tradizionali processi manuali e adottare soluzioni tecnologiche più scalabili. Il nostro team di Credit & Insurance è stato particolarmente colpito dalle solide capacità di gestione del portafoglio dimostrate da Cardo AI, anche per strumenti complessi.”

Rick Kushel, Managing Partner di Fintop Capital, ha affermato: “Crediamo che Cardo AI abbia il potenziale per trasformare un settore finora lento nell’adottare innovazioni tecnologiche. Con decenni di esperienza alle spalle, il loro team ha le competenze necessarie per affrontare le sfide di questo mercato. Siamo entusiasti di sostenerli nel ridefinire gli standard nel settore della finanza strutturata.”

About Cardo AI – Piattaforma tecnologica avanzata specializzata per il mercato della finanza strutturata. Cardo AI è una società fintech globale con la missione di rendere il mercato più efficiente, trasparente e accessibile a tutti gli operatori. Grazie a una tecnologia proprietaria che integra software, intelligence e infrastruttura, Cardo AI accompagna banche, credit originator, servicers, asset manager e asset owner lungo l’intero processo dalla gestione dei dati, alla formulazione di analisi predittive fino all’ottimizzazione dei portafogli con algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale. Ad oggi, gestisce oltre 40 miliardi di euro attraverso le sue piattaforme tecnologiche, avvalendosi di un team di oltre 120 talenti. Sito:www.cardoai.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2563139/Cardo_AI_Logo.jpg