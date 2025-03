Casa, Buonguerrieri: “A breve proposta di legge per aumento immobili nel mercato”

Adnkronos

Roma, 16 mar. Nel corso dell’evento è stata presentata “una relazione attraverso la quale” SoloAffitti ha individuato “due cause principali di questa emergenza: la difficoltà di recuperare il credito” da parte dei locatori e “l’incertezza sui tempi processuali. L’impegno del governo è massimo e posso dire che a breve” verrà depositata anche “una legge a mia prima firma” atta a “contenere i tempi processuali e a dare maggiore certezza di recupero dei canoni ai proprietari degli immobili. Questo aiuterà, contemperando sia le esigenze dei proprietari, sia le esigenze e le difficoltà degli inquilini, ad aumentare il numero di immobili immessi nel mercato”. Lo ha detto l’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata membro della Seconda Commissione Giustizia della Camera e segretario della Commissione Parlamentare e di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, partecipando all’incontro organizzato con la stampa alla Camera dei Deputati ‘Contratti flessibili e più case sul mercato: il futuro dell’affitto’. L’onorevole ha patrocinato l’iniziativa durante la quale sono stati presentati i dati del 16esimo Rapporto sul mercato delle locazioni in Italia 2024 del Gruppo SoloAffitti.