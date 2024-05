Casio presenta “Sound for Style”, un nuovo posizionamento del brand per i suoi strumenti musicali elettronici

Adnkronos

TOKYO, 20 maggio 2024 /PRNewswire/ — Casio Computer Co., Ltd. ha presentato “Sound for Style” (Il suono per lo stile-Perfetto per lo stile), il suo più recente posizionamento del brand nel corso dell’evento JAPAN NIGHT (NOTTE GIAPPONESE), organizzato in concomitanza con il Festival internazionale del cinema di Cannes, nell’obiettivo di comunicare chiaramente la visione condivisa del marchio di strumenti musicali elettronici Casio.

“Sound for Style” incorpora la dedizione costante di Casio nel portare a tutti la gioia della musica, con un approccio personalizzato all’ascolto perfettamente integrabile in un’ampia gamma di stili di vita. Con le radici di Casio che attingono all’ethos dell’innovazione e dell’accessibilità, questo nuovo posizionamento del brand denota la missione continua di Casio: promuovere una cultura musicale vibrante, in grado di risuonare con persone di tutto il mondo e di qualsiasi strato sociale. Guardando al futuro, Casio è pronta a intraprendere una serie di iniziative strategiche basate su questo nuovo posizionamento del brand, tra cui:

JAPAN NIGHT, il palcoscenico per il lancio di “Sound for Style”, testimonia l’impegno dell’azienda su scala internazionale nel puntare i riflettori sull’abilità creativa e sull’innovazione nipponiche. Nel suo ruolo di punto di riferimento per un artigianato di livello superiore, Casio ha presentato con orgoglio il suo esclusivo pianoforte digitale, il modello PX-S7000HM della rinomata serie Privia, ampiamente celebrata per le performance musicali d’eccezione e l’estetica sofisticata.

Il PX-S7000HM è stato al centro della scena nel corso di un’affascinante performance dal vivo che ha visto la partecipazione della stimata artista Jeanne Cherhal, ampiamente acclamata per il contributo al genere della chanson francese. Commentando le qualità del prodotto PX-S7000HM, ha dichiarato: “Privia è uno strumento ineguagliabile per la creatività, che entusiasma e ispira con un suono e un design eccellenti”. Le sue interpretazioni di numerosi brani che fanno parte della storia del cinema hanno conquistato il pubblico, che includeva nomi d’eccellenza dell’industria cinematografica internazionale e rappresentanti dei media.

