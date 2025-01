Caso Amara: giudici, ‘Davigo consapevole di strada istituzionale da suggerire a Storari’

Adnkronos

Milano, 30 gen. “La consapevolezza del corretto percorso istituzionale da suggerire a Paolo Storari” per superare la presunta situazione di stallo sulle rivelazioni di Piero Amara rese alla procura di Milano, “il contenuto normativo, di non particolare complessità, della disciplina regolamentare dettata dallo stesso Consiglio superiore della magistratura” costituiscono per i giudici della Cassazione elementi che “danno piena ragione giustificativa della correttezza della decisione assunta dai giudici del merito”. E’ quanto si legge nelle motivazioni con cui i giudici di piazzale Clodio hanno stabilito un appello bis per l’ex componente del Csm e magistrato simbolo di Mani Pulite Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in relazione ai verbali resi dall’avvocato Piero Amara sulla presunta ‘Loggia Ungheria’.