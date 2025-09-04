Caso Amara: per Davigo Appello bis il 29/10 a Brescia

Adnkronos

Milano, 4 set. La corte d’Appello di Brescia ha fissato per il prossimo 29 ottobre l’udienza del processo di appello bis a Piercamillo Davigo per rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione alla vicenda dei verbali resi dall’avvocato Piero Amara sulla ‘Loggia Ungheria’.

Nel marzo 2024 la Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la condanna di primo grado per l’ex componente del Csm e magistrato simbolo del pool di Mani Pulite a un anno e tre mesi (pena sospesa). Lo scorso dicembre i giudici della sesta sezione penale della Cassazione avevano poi annullato con rinvio la parte della sentenza d’appello sulla rivelazione a terzi dei verbali, mentre avevano dichiarato irrevocabile la responsabilità per quanto riguarda la condotta contestata in concorso.