Caso Garlasco: atti, telefono mamma Sempio non aggancia mai cella Vigevano

Adnkronos

Milano, 23 mag. Le celle del telefono della madre di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, agganciano le celle di Garlasco e Gambolò, mai quella di Vigevano dove c’è il parcheggio di piazza Ducale dell’ormai ‘famoso’ scontrino che costituisce un riscontro alle dichiarazioni messe a verbale dal 37enne. Il ticket indica come orario le 10.18 ed è stato pagato per un’ora. E’ quasi passata un’ora da quando in via Pascoli a Garlasco la ventiseienne è stata uccisa e il killer – è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi – non ha forse bisogno di un alibi.

I tabulati del 2007 – anni in cui si mandavano sms e il telefono 3G serviva per parlare – sono limitati a pochi eventi, come appunto sms, conversazioni effettuate o ricevute, ed eventualmente chiamate senza risposta. I dati raccolti nell’inchiesta e atti del fascicolo si concentrano sulle attività dei giorni precedenti la morte di Chiara e la mattinata del 13 agosto. La madre di Sempio alle 8.41 e un minuto dopo di quel lunedì riceve due sms della compagnia telefonica; alle 8.47 invece manda due sms a una persona con cui ha diversi scambi già la sera precedente, probabilmente l’ex vigile del fuoco sentito di recente nella nuova inchiesta. Il suo cellulare aggancia Garlasco, cella che copre la sua abitazione e gran parte del comune della Lomellina. Alle 9.09 risulta invece l’invio di un sms (non si conosce il contenuto) dove la cella aggancia dalla donna è Gambolò e chi riceve il messaggio (sempre lo stesso conoscente) si trova a Vigevano in zona Aguzzafame.