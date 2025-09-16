Caso Garlasco: consulenza Bpa, impronta scarpa di un solo killer su pavimento Poggi

Adnkronos

Milano, 16 set. La suola riconducibile a un solo killer e fotografie che non consentono di cambiare la dinamica ricostruita nella sentenza della Cassazione che ha portato alla condanna in via definitiva a 16 anni di carcere dell’allora fidanzato Alberto Stasi. Sarebbero queste le conclusioni della consulenza Bpa depositata oggi dal comandante del Ris di Cagliari, il tenente colonnello Andrea Berti, chiamato dalla Procura di Pavia a ricostruire la scena del crimine dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007.