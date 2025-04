Caso Garlasco: Garofano (ex Ris), ‘assolutamente tranquilli per Sempio’

Adnkronos

Pavia, 9 apr. “Le tecniche sono migliorate terribilmente, la sensibilità è aumentata ma dobbiamo fare i conti quel con quello che è rimasto. Noi parliamo di profili ma non è un profilo, è una quantità parziale di Dna maschile ed è su questo che bisogna ragionare. E’ giusto che se ci sono questi dubbi siano fugati una volta per tutti, ma per Sempio sarebbe la terza volta”. Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma e scelto da Andrea Sempio come consulente per la nuova perizia genetica sul caso Garlasco ha le idee chiare.

La perizia avrà come punto centrale la comparazione del materiale biologico trovato sulle unghie di Chiara con la traccia genetica dell’indagato. “Quel profilo è già stato dal perito diagnosticato in un certo modo, il perito nel processo d’appello bis ha più volte detto e sottolineato che non era utilizzabile per alcun confronto né di inclusione né di esclusione. Non è un profilo, è un termine inopportuno, è una quantità parziale di dna maschile, limitatissimo. Siamo assolutamente tranquilli per la posizione di Andrea Sempio” aggiunge l’esperto.