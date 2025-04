Caso Garlasco: gip, ‘intervista Giardina pesa su imparzialità’, Garofano resta consulente

Adnkronos

Milano, 15 apr. L’intervista sul caso Garlasco rilasciata dal genetista Emiliano Giardina a Le Iene “potrebbe compromettere l’apparenza di imparzialità del perito e sottolineata la necessità che questo incidente probatorio non si instauri su fondamenta minate da sospetti di delegittimazione al fine di garantire la fiducia delle parti e la regolarità del procedimento” la gip di Pavia Daniela Garlaschelli revoca la nomina. E’ quanto si legge nel provvedimento che segue l’udienza del 9 aprile scorso quando la Procura di Pavia ha chiesto di estromettere il genetista scelto dalla giudice dagli approfondimenti chiesti per l’omicidio di Chiara Poggi.

Nell’intervista rilasciata nell’aprile 2017 Giardina aveva espresso un proprio parere sull’utilizzabilità in sede giudiziaria dei tracciati elettroforetici oggetto della relazione di Francesco De Stefano, il perito scelto nel processo d’appello bis contro Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Nonostante la giudice riconosca a Giardina “le sue indiscusse capacità professionali, la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza” e pertanto “non dubita della assoluta correttezza dimostrata e della imparzialità” per la giudice l’aver rilasciato quelle dichiarazioni “potrebbe compromettere l’apparenza di imparzialità” di Giardina che viene quindi sostituito dalla genetista Denise Albani e dal perito dattiloscopico Domenico Marchigiani, “nomi di comprovata esperienza ed evidente imparzialità a garanzia dell’obiettività nell’espletamento dell’attività peritale” si legge nel provvedimento.