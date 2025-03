Caso Garlasco: gip Pavia, ‘Dna Sempio va confrontato anche con tracce in villetta’ (2)

Adnkronos

La richiesta riguarda tutti le tracce trovate nella villetta di via Pascoli dove avviene il delitto, a partire dalle fascette dei rilievi dattiloscopici e le impronte digitali trovate nell’appartamento e sul dispenser portasapone dove – sancisce la Cassazione – si lava l’assassino. L’intenzione degli inquirenti è anche quella di lavorare sui quattro capelli scuri trovati nel lavandino del bagno al piano terra, così come sull’impronta trovata sulla porta d’ingresso dell’abitazione. Per i carabinieri di Milano sul dispenser (oltre alle due impronte di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio) “vi sono numerose impronte papillari sovrapposte che sarebbero state cancellate se il dispenser fosse stato lavato dal sangue” e nel lavandino la presenza di 4 capelli neri lunghi “attestano ovviamente che il lavandino non è mai stato lavato dalla presenza di sangue. Diversamente, i capelli presenti nel lavabo sarebbero stati portati via dall’acqua”.

Una tesi smentita dalla stessa Procura di Pavia nella prima archiviazione, di otto anni fa, contro l’indagato Sempio. Un’ipotesi “priva di fondamento logico dal momento che è processualmente accertato che l’assassino aveva le mani imbrattate di sangue e che si è recato in bagno per lavarsi”. Il sangue, liquido e solubile in acqua, “viene lavato molto più facilmente dei capelli che, stante la loro forma e lunghezza rimangono molto più facilmente sul fondo della vasca anche dopo il lavaggio del sangue” e si tratta dei capelli di Chiara “recisi a causa dei colpi inferti e rimasti sulle mani insanguinate dell’assassino; la loro presenza attesta semmai che lo stesso si è effettivamente lavato le mani”. È peraltro “verosimile che l’assassino non si sia soffermato per verificare l’effetto del risciacquo, ma si sia allontanato rapidamente dalla scena”.