Caso Garlasco: legale Marco Poggi, ‘Giardina ha titoli per fare perizia’

Pavia, 9 apr. “Noi riteniamo che Emiliano Giardina abbia tutti i titoli e sia nella condizione di svolgere la sua perizia però questa è una valutazione che deve essere fatta dal giudice, è giusto che possa motivare il suo provvedimento sul punto”. Lo afferma Francesco Compagna, legale di Marco Poggi, fratello della vittima, al termine dell’udienza del conferimento incarico della perizia disposta sull’omicidio di Garlasco. Giardina è stato indicato dalla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli come perito, ma alla nomina si è opposta la Procura ritenendo che l’aver rilasciato un’intervista televisiva non lo renda obiettivo. La giudice si è riservata sulla nomina e si pronuncerà nei prossimi giorni.

