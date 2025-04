Caso Garlasco: legale Poggi, ‘nessuna paura degli accertamenti, Stasi è colpevole’

Adnkronos

Pavia, 9 apr. “Non abbiamo paura degli accertamenti, ma la verità è già emersa in modo certo: Alberto Stasi è il colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi. Questi nuovi riscontri, a cui non ci siamo mai opposti, non possono che ribadire quanto già stabilito dalla perizia De Stefano e che quindi il materiale sulle unghie della vittima non è utilizzabile”. Lo afferma all’Adnkronos Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, al termine dell’udienza del conferimento incarico per i nuovi accertamenti chiesti dalla Procura di Pavia.