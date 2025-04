Caso Garlasco: legale Stasi, ‘speriamo in semilibertà’

Adnkronos

Pavia, 9 apr. “Speriamo che venga concessa la semilibertà. Saremmo contenti per Alberto Stasi, per il suo percorso graduale di reinserimento che comunque continuerà con la dignità che ha dimostrato fino ad oggi”. Lo afferma Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Oggi davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano si è tenuta l’udienza del condannato sulla semilibertà, mentre a Pavia si è tenuta l’udienza sul conferimento dell’incarico per la perizia genetica chiesta dalla Procura di Pavia per Andrea Sempio, amico del fratello della vittima indagato nuovamente per l’omicidio dopo l’archiviazione già decisa otto anni fa dalla stessa Procura. “Stasi non ha mai cercato i riflettori e ha il diritto di credere nella revisione” conclude l’avvocato De Rensis.

