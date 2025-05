Caso Garlasco: martedì saranno sentiti anche Stasi e Marco Poggi come testimone**

Adnkronos

Milano, 17 mag Non solo il nuovo indagato Andrea Sempio. Martedì 20 maggio anche Alberto Stasi, condannato in via definitiva 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, potrebbe essere sentito dalla procura di Pavia – secondo quanto riporta il Tg1 – nell’ambito del nuova inchiesta sul delitto di Garlasco che vede indagato per omicidio in concorso (con Stasi o altri) l’amico del fratello della vittima. Come testimone sempre martedì verrà sentito a Venezia, da tempo si è trasferito a Mestre, Marco Poggi fratello della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007. Marco Poggi era in vacanza in Trentino quando è avvenuto il delitto. La contemporaneità delle convocazioni è un chiaro segnale che la procura di Pavia vuole stringere i tempi sull’indagine che vede indagato solo Sempio.

