Caso Garlasco: Nordio, ‘non parlo di singoli, con tempo che passa difficile ricostruire fatto’

Adnkronos

Milano, 19 mag. “Quando c’è una inchiesta in corso, da ex magistrato e da ministro della Giustizia non posso, non devo e non voglio intervenire. In linea generale, una volta si diceva il tempo è padre di verità, ma molto spesso il tempo è padre di oblio. Quindi più il tempo passa, più è difficile ricostruire un fatto”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene così a chi gli chiede un commento sulla vicenda Garlasco: con una sentenza definitiva di condanna su Alberto Stasi, pronunciata in nome del popolo italiano, un’altra parte della magistratura (Procura di Pavia) riapre un’indagine su un caso risolto e tornano a indagare su chi Andrea Sempio già assolto otto anni fa a Pavia.

“Sempre in linea generale e senza riferimento a questo caso, io sono dell’idea che quando una persona è stata assolta non si debba e non si possa riformare la sentenza in peius (in peggio, ndr), a meno che non si rifaccia il processo come accade in alcuni procedimenti anglosassoni questo perché quando un giudice ha già dubitato al punto da assolvere, è difficile pensare che si possa condannare al di là di ogni ragionevole dubbio, come vuole la nostra Costituzione”, aggiunge a margine della terza edizione la Talk to the Future Week, l’iniziativa ideata e promossa dall’Ordine degli avvocati di Milano, in corso dal 19 al 23 maggio al Palazzo di Giustizia di Milano.